В Укргідрометцентрі зазначили, що рівень небезпечності І – жовтий.
До теми Сонце, подекуди дощ та туман: прогноз погоди на 6 листопада
Видимість у регіонах, які накрив туман, сягає лише 200 – 500 метрів.
Які області перебувають в полоні туману:
- Одеська,
- Херсонська,
- Миколаївська,
- Запорізька,
- Донецька,
- Кіровоградська,
- Дніпропетровська.
Попередження про туман в Україні / Карта Укргідрометцентру
Напередодні в Одеському аеропорту скасовували рейси
Зазначимо, що напередодні сильний туман був на Одещині. Складна ситуація була на Одеському летовищі: частину рейсів довелось скасувати, а частину перенаправили на запасні аеродроми. Видимість у зоні посадки не перевищувала 400 метрів.
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В Україні також надзвичайна пожежна небезпека
Також в Укргідрометцентрі попередили про надзвичайну пожежну небезпеку 6 – 7 листопада. Таке попередження актуальне для Вінницької та більшості районів Хмельницької, Рівненської, Волинської, Тернопільської та Донецької областей.