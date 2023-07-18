Об этом 24 Каналу рассказал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник ВСУ в запасе Роман Свитан. Он отметил, что удар по Крымскому мосту поставил жирную точку на переговорах со страной-агрессором.
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Хороший военно-политический шаг
По мнению Свитана, военному руководству Украины надоели разговоры о переговорах и перепланировках. Они решили показать, кто в доме хозяин. Незаконно построенный мост вблизи Керчи в конце концов добьют и этот вопрос больше никогда не будет подниматься.
Никто уже не будет принуждать нас к переговорам с Россией. После уничтожения Крымского моста будет оставаться только одна военная задача – зачистка Крыма. Оккупантам не будет через что убегать,
– сказал военный эксперт.
Удар по мосту в Крыму был хорошим военно-политическим шагом для того, чтобы отменить все разговоры о заморозке войны или приостановке боевых действий.
Приблизительно такой же эффект имел бы вход в Донецк. Если в ближайшее время несколько наших бригад зайдут на Петровку или в Донецкий аэропорт, это навсегда поставит крест на "идее" передачи территорий оккупантам,
– отметил Свитан.
Наши партнеры постараются закончить войну и уничтожить российскую армию в Украине как можно скорее.
Почему Украину больше не будут призывать к переговорам с Россией: смотрите видео
Атака на Крымский мост: коротко
- В ночь на 17 июля на Крымский мост во второй раз пришел "хлопок". Взрыв произошел около 145 опоры, в результате чего на мосту свалился пролет. Подобные повреждения на переправе были в прошлом году.
- Пока автомобильное сообщение на Крымском мосту не функционирует. Россиянам, которые бегут из украинского Крыма, оккупационные власти советуют воспользоваться "альтернативным" маршрутом, который протяженностью в 387 километров и проходит через оккупированные территории Украины – Мелитополь, Бердянск, Мариуполь и Ростовскую область.
- Владимир Путин провел совещание относительно Крымского моста. Диктатор отдал приказ максимально оперативно восстановить все.