Про це 24 Каналу розповів військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан. Він зауважив, що удар по Кримському мосту поставив жирну крапку на переговорах з країною-агресоркою.

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Хороший військово-політичний крок

На думку Світана, військовому керівництву України набридли розмови про переговори й перепланування. Вони вирішили показати, хто в домі господар. Незаконно побудований міст поблизу Керчі зрештою доб'ють й це питання більше ніколи не підійматиметься.

Ніхто вже не змушуватиме нас до переговорів з Росією. Після знищення Кримського мосту залишатиметься лише одне військове завдання – зачистка Криму. Окупантам не буде через що тікати,

– сказав військовий експерт.

Удар по мосту в Криму був хорошим військово-політичним кроком для того, аби відмінусувати всі розмови про замороження війни чи призупинення бойових дій.

Приблизно такий же ефект мав би вхід у Донецьк. Якщо найближчим часом декілька наших бригад зайдуть на Петрівку чи в Донецький аеропорт, це назавжди поставить хрест на "ідеї" передачі територій окупантам,

– зазначив Світан.

Наші партнери намагатимуться закінчити війну й знищити російську армію в Україні якомога швидше.

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Атака на Кримський міст: коротко