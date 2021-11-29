В Украину никто не пойдет, – госсекретарь Совбеза Беларуси сделал скандальное заявление
Источник:Интерфакс-Украина
В Минске заявили, что действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений. Там считают, что на украинские земли мигранты "точно не пойдут", более того – украинцы вроде бы просят белорусское гражданство.
Соответствующее заявление о ситуации на белорусско-украинской границе сделал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире государственного телевидения.
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Беларусь о ситуации на границе
Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – страны входят в НАТО, то, что происходит на территории нашей южной соседки, не поддается здравому смыслу,
– заявил Вольфович.
Ему поведение Украины почему-то кажется проявлением "истерии руководства страны в надежде вроде бы получить какие-то деньги от западных кураторов".
"В Украину беженцы не пойдут"
Госсекретарь белорусского Совбеза упомянул о том, что Украина в рамках учений под кодовым названием "Полесье" на границе с Беларусью будет отрабатывать вопрос борьбы с нелегальной миграцией.
Но кто пойдет в Украину? Напротив, из Украины 192 человека, кажется, за этот год попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране,
– добавил он.
В итоге Вольфович назвал действия Киева "недобрососедскими отношениями".
Спецоперация "Полесье": что известно
- Специальная пограничная операция "Полесье" стартовала 23 ноября. Ее координирует Госпогранслужба. Также привлечены силы Нацгвардии, полиции, Вооруженных сил Украины и других резервов.
- Операцию начали из-за миграционного кризиса в соседней Беларуси, ведь есть риски перемещения нелегалов в Украину. Продлится она до тех пор, пока эти риски не исчезнут.
- Для охраны границы используют авиацию, беспилотники и технические средства наблюдения.