В Украину никто не пойдет, – госсекретарь Совбеза Беларуси сделал скандальное заявление

В Минске заявили, что действия Украины вблизи белорусской границы не являются проявлением добрососедских отношений. Там считают, что на украинские земли мигранты "точно не пойдут", более того – украинцы вроде бы просят белорусское гражданство.

Соответствующее заявление о ситуации на белорусско-украинской границе сделал госсекретарь Совета безопасности Беларуси Александр Вольфович в эфире государственного телевидения.

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Беларусь о ситуации на границе

Если то, что происходит на территории Польши и Литвы, как-то можно оправдать – страны входят в НАТО, то, что происходит на территории нашей южной соседки, не поддается здравому смыслу,

– заявил Вольфович.

Ему поведение Украины почему-то кажется проявлением "истерии руководства страны в надежде вроде бы получить какие-то деньги от западных кураторов".

"В Украину беженцы не пойдут"

Госсекретарь белорусского Совбеза упомянул о том, что Украина в рамках учений под кодовым названием "Полесье" на границе с Беларусью будет отрабатывать вопрос борьбы с нелегальной миграцией.

Но кто пойдет в Украину? Напротив, из Украины 192 человека, кажется, за этот год попросили белорусское гражданство и остались в нашей стране,

– добавил он.

В итоге Вольфович назвал действия Киева "недобрососедскими отношениями".

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