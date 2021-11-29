Відповідну заяву про ситуацію на білорусько-українському кордоні зробив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі державного телебачення.

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Білорусь про ситуацію на кордоні

Якщо те, що відбувається на території Польщі та Литви, якось можна виправдати – країни входять до НАТО, то те, що відбувається на території нашої південної сусідки, не піддається здоровому глузду,

– заявив Вольфович.

Йому поведінка України чомусь видається проявом "істерії керівництва країни в надії начебто отримати якісь гроші від західних кураторів".

"В Україну біженці не підуть"

Держсекретар білоруського Радбезу згадав про те, що Україна у межах навчань під кодовою назвою "Полісся" на кордоні з Білоруссю відпрацьовуватиме питання боротьби з нелегальною міграцією.

Але хто піде в Україну? Навпаки, з України 192 особи, здається, за цей рік попросили білоруське громадянство і залишилися в нашій країні,

– додав він.

У підсумку Вольфович назвав дії Києва "недобросусідськими відносинами".

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