Відповідну заяву про ситуацію на білорусько-українському кордоні зробив держсекретар Ради безпеки Білорусі Олександр Вольфович в ефірі державного телебачення.
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Білорусь про ситуацію на кордоні
Якщо те, що відбувається на території Польщі та Литви, якось можна виправдати – країни входять до НАТО, то те, що відбувається на території нашої південної сусідки, не піддається здоровому глузду,
– заявив Вольфович.
Йому поведінка України чомусь видається проявом "істерії керівництва країни в надії начебто отримати якісь гроші від західних кураторів".
"В Україну біженці не підуть"
Держсекретар білоруського Радбезу згадав про те, що Україна у межах навчань під кодовою назвою "Полісся" на кордоні з Білоруссю відпрацьовуватиме питання боротьби з нелегальною міграцією.
Але хто піде в Україну? Навпаки, з України 192 особи, здається, за цей рік попросили білоруське громадянство і залишилися в нашій країні,
– додав він.
У підсумку Вольфович назвав дії Києва "недобросусідськими відносинами".
Спецоперація "Полісся": що відомо
- Спеціальна прикордонна операція "Полісся" стартувала 23 листопада. Її координує Держприкордонслужба. Також залучені сили Нацгвардії, поліції, Збройних сил України та інших резервів.
- Операцію почали через міграційну кризу у сусідній Білорусі, адже є ризики переміщення нелегалів в Україну. Триватиме вона доти, доки ці ризики не зникнуть.
- Для охорони кордону використовують авіацію, безпілотники та технічні засоби спостереження.