В МИД Украины отреагировали на обвинения в создании "геноцида на Донбассе"

Комиссар по политическим вопросам, миру и безопасности Экономического сообщества стран Западной Африки обвинил Украину в "геноциде на Донбассе" и "государственном терроризме". В МИД Украины отреагировали на заявление.

Эти тезисы комиссар Абдуль Фатау Мусаха произнес на полях министерской конференции Форума партнерства Россия – Африка, которая состоялась в Сочи 9 – 10 ноября. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на МИД Украины.

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Как в МИД отреагировали на обвинения

Комиссар обвинил Украину в причастности к дестабилизации африканских стран и в создании "геноцида на Донбассе".

Действия Украины на Донбассе начались в 2014 году. Мы знаем, что там сейчас происходит. Это последствия шагов, нацеленных на разрушение культуры и истории народа, проживающего там, которому даже не давали говорить на своем языке. Что это, если не геноцид?,

– цитирует слова комиссара NV.

МИД Украины считает такие обвинения лживыми и безосновательными и говорит, что это последствия российской пропаганды. А также отмечает, что они противоречат действительным фактам, которые зафиксированы в многочисленных резолюциях Совета безопасности и Генеральной Ассамблеи ООН.

Украина всегда стремилась развивать взаимовыгодные, партнерские отношения со всеми государствами Африки, включая членов ЭКОВАС, на основе равенства, взаимного уважения и невмешательства во внутренние дела стран,

– говорят в МИД.

Там также отметили, что в марте этого года ЭКОВАС аккредитовало посла Украины. Кроме этого, Украина начала деятельность новых посольств в ряде стран-членов ЭКОВАС и предоставила гуманитарную помощь одной из стран через структуры ООН.

В МИД Украины считают, что заявления, в которых комиссар обвиняет Украину в деградации ситуации безопасности в районе Сахеля, подрывают доверительные отношения между Украиной и ЭКОВАС и наносят ущерб репутации общества.

Министерство иностранных дел Украины требует, чтобы руководство ЭКОВАС осудило позорные высказывания комиссара и призывает избегать подобных заявлений в дальнейшем.