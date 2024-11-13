Ці тези комісар Абдуль Фатау Мусаха виголосив на полях міністерської конференції Форуму партнерства Росія – Африка, яка відбулася в Сочі 9 – 10 листопада. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на МЗС України.

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Як в МЗС відреагували на звинувачення

Комісар звинуватив Україну в причетності до дестабілізації африканських країн та у створенні "геноциду на Донбасі".

Дії України на Донбасі почалися у 2014 році. Ми знаємо, що там зараз відбувається. Це наслідки кроків, націлених на руйнування культури та історії народу, що проживає там, якому навіть не давали говорити своєю мовою. Що це, якщо не геноцид?,

– цитує слова комісара NV.

МЗС України вважає такі звинувачення брехливими й безпідставними та каже, що це наслідки російської пропаганди. А також наголошує, що вони суперечать дійсним фактам, які зафіксовані у численних резолюціях Ради безпеки та Генеральної Асамблеї ООН.

Україна завжди прагнула розвивати взаємовигідні, партнерські відносини з усіма державами Африки, включно з членами ЕКОВАС, на засадах рівності, взаємної поваги та невтручання у внутрішні справи країн,

– кажуть у МЗС.

Там також зазначили, що у березні цього року ЕКОВАС акредитувало посла України. Окрім цього, Україна започаткувала діяльність нових посольств у низці країн-членів ЕКОВАС та надала гуманітарну допомогу одній із країн через структури ООН.

У МЗС України вважають, що заяви, у яких комісар звинувачує Україну в деградації безпекової ситуації в районі Сахелю, підривають довірливі відносини між Україною та ЕКОВАС і завдають шкоди репутації товариства.

Міністерство закордонних справ України вимагає, щоб керівництво ЕКОВАС засудило ганебні висловлювання комісара та закликає уникати подібних заяв надалі.