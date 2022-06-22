Украину охватят грозы и сильный ветер: прогноз погоды на 22 июня

Погода в среду, 22 июня, будет дождливой и местами прохладной. Кроме того, стоит приготовиться к грозе и сильному ветру.

Холоднее всего будет в Центре. В частности, в Черкасской и Кировоградской областях прогнозируют +17...+19 градусов. На Севере – тоже прохладно, поскольку в Сумах и Житомире – +16...+18 градусов.

Важно В Украине объявили штормовое предупреждение: во многих областях шквальный ветер и грозы

Может быть сильный ветер

В восточных, западных и центральных областях показатели столбиков термометров будут выше. Однако жарко не будет. Температура воздуха будет составлять +23...+25.

Порывы ветра будут достигать 5 – 12 метров в секунду. Правда, синоптик Наталья Диденко предупредила, что ветер может быть и сильнее.

Где ждать грозу

По словам Диденко, осадки распределятся неравномерно. Дожди с грозами пройдут в северных, центральных регионах. На Западе осадки коснутся только Ровненщины и Волыни, но здесь без грозы. Вечером дождь доберется до Запорожья, Херсона и Крыма. В других областях обещают сухую погоду.

В Киеве тоже прогнозируют дождь с грозой. В столице станет прохладнее, температура воздуха упадет до +20 градусов.

В Киеве непогода бушевала 21 июня. Город охватила гроза и шквальный ветер, который вызвал деревопад.

К слову, синоптик заметила, что 21 июня начинается астрономическое лето. Сегодня – самый длинный день в году, поэтому, соответственно, и самая короткая ночь. Диденко предполагает, что в дальнейшем в Украине сильная жара будет маловероятной, предполагается комфортная температура воздуха.