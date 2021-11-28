Украину окутал густой туман: мистические фото и видео

Большую территорию страны 28 ноября окутал густой туман. Из-за этого даже не смог приземлиться самолет Киев – Одесса.

Предварительно спасатели объявили I уровень опасности, то есть желтый. На данный момент во многих регионах плохая видимость на дорогах.

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Из-за тумана не смог приземлиться самолет в Одессе

Издание "Информатор" со ссылкой на Flightradar24 (что позволяет в реальном времени наблюдать за самолетами – 24 канал) сообщило, что рейс Киев – Одесса из-за густого тумана не смог приземлиться и вернулся обратно в столицу.

Самолет Boeing 737-8HX украинской авиакомпании Bees Airlines вылетел из столицы в 5:44, то есть на 20 минут позже, чем прописано в расписании.

В Одессу борт прибыл в 6:56. Однако из-за сильного тумана не смог приземлиться. Совершив несколько кругов над городом, рейс вернулся в Киев. В 8:25 он снова приземлился в "Борисполе".

В Одессе из-за тумана не смог приземлиться самолет / Скриншоты с сайта Flightradar24

На сайте Международного аэропорта "Одесса" написали, что рейс был перенаправлен.

Рейс Киев – Одесса перенаправили из-за густого тумана / Скриншоты с сайта аэропорта

На дорогах опасно из-за тумана

Спасатели предупреждали водителей, что из-за тумана им следует быть еще внимательнее и осторожнее на дороге, чтобы избежать аварий.

Сильный туман окутал Одессу: смотрите видео

Киев также окутал густой туман

В Киевской горгосадминистрации предупредили водителей о плохой видимости. Именно поэтому специалисты посоветовали им:

снизить скорость движения;

при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;

соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;

при остановке включить аварийную световую сигнализацию;

избегать резких маневров на дороге.

Киев окутал густой туман / Фото из телеграма "Киев инфо", "Сегодня"

Столица в густом тумане / Фото "Главком"

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