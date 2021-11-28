Украину окутал густой туман: мистические фото и видео
Источник:24 канал
Большую территорию страны 28 ноября окутал густой туман. Из-за этого даже не смог приземлиться самолет Киев – Одесса.
Предварительно спасатели объявили I уровень опасности, то есть желтый. На данный момент во многих регионах плохая видимость на дорогах.
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Из-за тумана не смог приземлиться самолет в Одессе
Издание "Информатор" со ссылкой на Flightradar24 (что позволяет в реальном времени наблюдать за самолетами – 24 канал) сообщило, что рейс Киев – Одесса из-за густого тумана не смог приземлиться и вернулся обратно в столицу.
Самолет Boeing 737-8HX украинской авиакомпании Bees Airlines вылетел из столицы в 5:44, то есть на 20 минут позже, чем прописано в расписании.
В Одессу борт прибыл в 6:56. Однако из-за сильного тумана не смог приземлиться. Совершив несколько кругов над городом, рейс вернулся в Киев. В 8:25 он снова приземлился в "Борисполе".
В Одессе из-за тумана не смог приземлиться самолет / Скриншоты с сайта Flightradar24
На сайте Международного аэропорта "Одесса" написали, что рейс был перенаправлен.
Рейс Киев – Одесса перенаправили из-за густого тумана / Скриншоты с сайта аэропорта
На дорогах опасно из-за тумана
Спасатели предупреждали водителей, что из-за тумана им следует быть еще внимательнее и осторожнее на дороге, чтобы избежать аварий.
Сильный туман окутал Одессу: смотрите видео
Киев также окутал густой туман
В Киевской горгосадминистрации предупредили водителей о плохой видимости. Именно поэтому специалисты посоветовали им:
- снизить скорость движения;
- при наличии противотуманных фар включить их вместе с ближним светом;
- соблюдать безопасную дистанцию с другими автомобилями;
- при остановке включить аварийную световую сигнализацию;
- избегать резких маневров на дороге.
Киев окутал густой туман / Фото из телеграма "Киев инфо", "Сегодня"
Столица в густом тумане / Фото "Главком"
Погода в Украине: коротко
- Спасатели предупредили о тумане в северных, большинстве западных, центральных, а также южных областях.
- В этих регионах плохая будет видимость: 200 – 500 метров. Поэтому почти по всей территории страны объявили I уровень опасности – желтый.
- Кроме того, погода в воскресенье, 28 ноября, будет прохладной и дождливой. По всей территории страны будет ориентировочно +5…+10 градусов. Теплее всего будет в Одесской, Херсонской областях и Крыму – +11...+13 градусов.