В Украину прибыл самолет с боеприпасами и медоборудованием из США: видео с аэродрома

Американское правительство передало Украине международную техническую помощь. Это уже второй такой груз, он предназначен для Вооруженных сил.

Об этом сообщил полковник медицинской службы Александр Матийчук. Он уточнил, что из США доставлены медицинские средства и вооружение с боеприпасами.

Интересно Двери в НАТО открыты, – в Пентагоне рассказали, с чем едет в Украину министр обороны США

Матийчук отметил, что такая помощь является шагом к полной совместимости Вооруженных сил Украины со странами-членами НАТО. "Это инициатива президента Украины. На сегодня осуществляется разгрузка второй партии товаров, которые поступили в рамках этого соглашения", – объяснил он.

В Украину прибыла помощь из США: смотрите видео

Глава Пентагона едет в Киев

Отметим, что в ближайшее время американский министр обороны Ллойд Остин посетит Киев. В Украине он проведет встречи с высшим политическим и военным руководством. Говорится о главе государства Владимире Зеленском и главе Минобороны Андрее Таране.

В Пентагоне анонсировали, что Остин обсудит прогресс Украины в реформировании оборонной сферы и отраслевой промышленности. Кроме этого, он подтвердит непоколебимую поддержку суверенитета и территориальной целостности Украины со стороны США.