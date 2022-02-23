В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады

Канада в очередной раз выразила поддержку Украине на фоне российской агрессии. Утром 23 февраля в Украину прибыл уже второй самолет с летальным оружием.

Как заявили глава Минобороны Канады Анита Ананд, новое вторжение России абсолютно не приемлемо.

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Она подчеркнула, что Канада осознает как сильно нужно Украине оружие для защиты своей независимости.

Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость,

– говорится в сообщении.

Военная помощь из Канады / Фото из твиттера Аниты Ананд

Канада передала Украине летальное оружие / Фото из твиттера Аниты Ананд

Как Канада поддерживает Украину

После возмутительного указа Владимира Путина о признании независимости квазиреспублик на Донбассе Канада приняла постановление в поддержку Украины.

Премьер Джастин Трюдо заявил, что Канада введет экономические санкции против России. Они будут касаться финансовых операций с теми же боевиками на оккупированных украинских территориях и российских банков.

А 19 февраля в Украину прибыл первый самолет с военной помощью от Канады. Привезли винтовки, пулеметы, приборы ночного видения и другое вооружение. Также страна намерена предоставить нашему государству почти 400 миллионов долларов кредита.

Что предусматривает помощь от Канады: смотрите видео

Полный текст публикации Аниты Ананд:

Сегодня наши канадские войска осуществили вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России является абсолютно неприемлемым, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и независимость.