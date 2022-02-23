В Украину прибыл второй самолет с летальным оружием из Канады

23 февраля 2022 , 07:06
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Источник:

твитер Аниты Ананд

Канада в очередной раз выразила поддержку Украине на фоне российской агрессии. Утром 23 февраля в Украину прибыл уже второй самолет с летальным оружием.

Как заявили глава Минобороны Канады Анита Ананд, новое вторжение России абсолютно не приемлемо.

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Она подчеркнула, что Канада осознает как сильно нужно Украине оружие для защиты своей независимости.

Канада осуществила вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России абсолютно неприемлемо, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку страна защищает свой суверенитет и независимость,
 – говорится в сообщении.

Военная помощь из Канады / Фото из твиттера Аниты Ананд

Канада передала Украине летальное оружие / Фото из твиттера Аниты Ананд

Как Канада поддерживает Украину

Что предусматривает помощь от Канады: смотрите видео

Полный текст публикации Аниты Ананд:

Сегодня наши канадские войска осуществили вторую доставку летальной военной помощи в Украину. Это новое вторжение России является абсолютно неприемлемым, и мы будем продолжать поддерживать Украину, поскольку она защищает свой суверенитет и независимость.

Автор: Альона Захарова