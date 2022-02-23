Як заявили глава Міноборони Канади Аніта Ананд, нове вторгнення Росії абсолютно не прийнятне.

Важливо Треба чекати серйозного загострення, – представник у ТКГ спрогнозував найближчі тижні

Вона наголосила, що Канада усвідомлює як сильно потрібна Україні зброя для захисту своєї незалежності.

Канада здійснила друге доставлення летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії абсолютно неприйнятно, і ми будемо продовжувати підтримувати Україну, оскільки країна захищає свій суверенітет і незалежність,

– мовиться у повідомленні.



Військова допомога з Канади / Фото з твітеру Аніти Ананд



Канада передала Україні летальну зброю / Фото з твітеру Аніти Ананд

Як Канада підтримує Україну

Після обурливого указу Володимира Путіна про визнання незалежності квазіреспублік на Донбасі Канада ухвалила постанову на підтримку України.

Прем'єр Джастін Трюдо заявив, що Канада запровадить економічні санкції проти Росії. Вони стосуватимуться фінансових операцій із тими ж бойовиками на окупованих українських територіях та російських банків.

А 19 лютого в Україну прибув перший літак з військовою допомогою від Канади. Привезли гвинтівки, кулемети, прилади нічного бачення та інше озброєння. Також країна має намір надати нашій державі майже 400 мільйонів доларів кредиту.

Що передбачає допомога від Канади: дивіться відео

Повний текст публікації Аніти Ананд:

Сьогодні наші канадські війська здійснили другу доставку летальної військової допомоги в Україну. Це нове вторгнення Росії є абсолютно неприйнятним, і ми продовжуватимемо підтримувати Україну, оскільки вона захищає свій суверенітет і незалежність.