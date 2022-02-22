Там будуть терористичні угрупування, віддані Росії, на територію яких можуть увійти російські "миротворці". Тому Україні треба очікувати на загострення. Про це в ефірі 24 каналу сказав представник Донецької області у Тристоронній контактній групі Сергій Гармаш.

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Гармаш: Росія знає, що їй нічого не загрожує

Він вважає, що росіяни воюватимуть під виглядом бойовиків псевдореспублік. Росія може зайти відкрито на основі нібито захисту своїх громадян чи своїх "миротворців".

Варто очікувати серйозного загострення на Донбасі. Не просто так вони проводять мобілізацію, не просто так вони скупчують свої війська. Вони знають, що їм нічого не загрожує. Сергій Гармаш Представник Донецької області у ТКГ

Яка мета Путіна

Гармаш зауважив, що глава Кремля чітко окреслив мету своїх дій. Його ціль:

посадити Україну за стіл переговорів безпосередньо із бойовиками;

перевести свої провокації у громадянський конфлікт;

зняти відповідальність з Росії.

Важливо! Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.

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Що потрібно робити владі України

Представник у ТКГ відзначив, що потрібно, як мінімум, ввести воєнний стан в Донецькій та Луганській областях.

"Дійсно розірвати дипломатичні відносини і вимагати від Заходу виконання тих погроз, які він сам озвучив: введення санкцій, які серйозно підривають економіку Росії", – додав він.

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