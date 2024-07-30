В Украине ощутимо похолодает: когда и где это случится

Июль подходит к концу. Очевидно, второй месяц лета решил избежать проклятий вслед. Поэтому 30 и 31 числа в Украину поступит желаемое похолодание.

Последние дни июля не будут допекать украинцев жарой. Наоборот, они запомнятся комфортной летней погодой с осадками и порывистым ветерком, убеждает синоптик Игорь Кибальчич.

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Подул из Скандинавии

Так, этой неделе над большинством областей нашей страны воцарится циклон, который поступит с севера – из стран Балтии. Под его влиянием пройдут дожди, а порывы ветра достигнут до 15 – 20 метров в секунду.

Кроме того, в результате поступления холодного скандинавского воздуха в тылу циклона, произойдет заметное похолодание во всех регионах Украины,

– заявляет Кибальчич.

Какой будет погода 30 июля

30 июля Север, местами – Запад и Восток, накроют дожди, возможно, даже грозы. По данным Укргидрометцентра, речь идет о Житомирской, Киевской, Черниговской, Черкасской, Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Для остальных областей осадков не предвидится.

Средняя температура воздуха ночью составит 14 – 19 градусов тепла, днем – 21 – 26 градусов, на юго-востоке и в Крыму столбик термометра будет подниматься до 29 градусов.

Прогноз погоды на 30 июля / Фото Укргидрометцентр

Чего ожидать 31 июля

Среда, 31 июля, будет без осадков. Только днем в северных областях покапает кратковременный дождь. Укргидрометцентр отмечает, что говорится о Черниговской, Сумской, Харьковской, а также Луганской области. Средняя ночная температура – 12 – 17 градусов тепла. Днем воздух прогреется до 24 – 29 градусов.

Прогноз погоды на 31 июля / Фото Укргидрометцентр

Следует заметить, что уже с началом августа жаркая погода вернется в Украину, особенно ощутимой она будет на Юге и Востоке.