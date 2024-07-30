Останні дні липня не допікатимуть українців спекою. Навпаки, вони запам'ятаються комфортною літньою погодою з опадами та поривчистим вітерцем, переконує синоптик Ігор Кібальчич.

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Подув зі Скандинавії

Так, цього тижня над більшістю областей нашої країни запанує циклон, який надійде з півночі – з країн Балтії. Під його впливом пройдуть дощі, а пориви вітру сягнуть до 15 – 20 метрів за секунду.

Крім того, внаслідок надходження холодного скандинавського повітря в тилу циклону, відбудеться помітне похолодання в усіх регіонах України,

– заявляє Кібальчич.

Якою буде погода 30 липня

31 липня Північ, місцями – Захід і Схід, накриють дощі, можливо, навіть грози. За даними Укргідрометцентру, йдеться про Житомирську, Київську, Чернігівську, Черкаську, Сумську, Полтавську та Харківську області. Для решти областей опадів не передбачається.

Середня температура повітря вночі становитиме 14 – 19 градусів тепла, вдень – 21 – 26 градусів, на південному сході та у Криму стовпчик термометра підніматиметься до 29 градусів.

Прогноз погоди на 30 липня / Фото Укргідрометцентр

Чого очікувати 31 липня

Середа, 31 липня, буде без опадів. Лишень вдень у північних областях покапає короткочасний дощ. Укргідрометцентр зазначає, що мовиться про Чернігівську, Сумську, Харківську, а також Луганську області. Середня нічна температура – 12 – 17 градусів тепла. Вдень повітря прогріється до 24 – 29 градусів.

Прогноз погоди на 31 липня / Фото Укргідрометцентр

Слід зауважити, що вже з початком серпня спекотна погода повернеться в Україну, особливо відчутною вона буде на Півдні та Сході.