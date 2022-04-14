В Украину придет потепление: прогноз погоды на 15 апреля
Источник:Укргидрометцентр
Погода в Украине в пятницу, 15 апреля, будет теплее, чем накануне. Во всех областях температура воздуха поднимется на несколько градусов.
Наибольший контраст почувствуют жители Донбасса. Ведь там воздух прогреется до +16…+18 градусов.
Интересно Из-за обильных дождей оккупанты сидят по колено в болоте: они деморализованы и истощены
В Днепре будет еще теплее – +17…+19 градусов. Осадков синоптики не прогнозируют. Из всех восточных областей только на Запорожье и Сумщине будет немного свежее – +15…+17 градусов. Западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Где возможны небольшие осадки
- в Ужгороде;
- Львов;
- Луцке;
- Ровно;
- Симферополь.
Однако воздух в этих областях будет теплым – столбики термометров поднимутся до +16…+18 градусов.
На Прикарпатье, Буковине и в Хмельницкой области дождь не прогнозируют, однако небо будет пасмурным. Воздух прогреется до +17...+19 градусов.
В Киеве также будет достаточно тепло – +16…+18 градусов. Небо будет с прояснениями, а юго-западный ветер будет двигаться со скоростью 5 – 10 метров в секунду.
Прогноз погоды в городах Украины
Ужгород – +16...+18
Львов – +16...+18
Ивано-Франковск – +16...+18
Тернополь – +16...+18
Черновцы – +17...+19
Хмельницкий – +17...+19
Луцк – +16...+18
Ровно – +16...+18
Житомир – +17...+19
Винница – +17...+19
Одесса – +16...+18
Николаев – +17...+19
Херсон – +17...+19
Симферополь – +15...+17
Кропивницкий – +17...+19
Черкассы – +15...+17
Чернигов – +16...+18
Сумы – +15...+17
Полтава – +15...+17
Днепр – +17...+19
Запорожье – +15...+17
Донецк – +16...+18
Луганск – +15...+17
Харьков – +16...+18
Киев – +16...+18
Прогноз погоды на 15 апреля / Карта Укргидрометцентра.