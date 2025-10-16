Укр Рус
24 Канал Новости Украины Украину снова атакуют российские БпЛА: в каких регионах существует угроза удара
16 октября, 21:25
5

Украину снова атакуют российские БпЛА: в каких регионах существует угроза удара

Татьяна Бабич

Враг продолжает терроризировать украинские города, запуская на Украину беспилотники. Сейчас некоторым областям угрожают очередные вражеские атаки.

Информацию о возможных опасностях из-за активности российских дронов собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Где есть опасность вражеских дронов?

 

21:08, 16 октября

В Сумской и Харьковской областях - разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения.

21:01, 16 октября

БпЛА на востоке Днепропетровщины, курсом на запад.


 
20:55, 16 октября

Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.

20:36, 16 октября

БпЛА на Донетчине курсом на север.

20:26, 16 октября

Сумщина - угроза применения авиационных средств поражения!

20:12, 16 октября

19:59, 16 октября

Вражеский разведывательный БпЛА к востоку от Харькова! Привлечены средства для его сбивания.

19:24, 16 октября

Пуски КАБ в Донецкую область.

19:21, 16 октября

БпЛА в направлении Харькова с севера.

18:55, 16 октября

БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток.

Также группа БпЛА на востоке Днепропетровщины в западном направлении.

17:27, 16 октября

Вражеские разведывательные дроны к востоку от Сум.

 