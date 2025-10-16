Украину снова атакуют российские БпЛА: в каких регионах существует угроза удара
Враг продолжает терроризировать украинские города, запуская на Украину беспилотники. Сейчас некоторым областям угрожают очередные вражеские атаки.
Информацию о возможных опасностях из-за активности российских дронов собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.
Актуально Эксперт по безопасности объяснил, почему Украине понадобились вертолетные группы для сбивания дронов
Где есть опасность вражеских дронов?
В Сумской и Харьковской областях - разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления. БпЛА на Донетчине курсом на север. Сумщина - угроза применения авиационных средств поражения! В Сумской и Харьковской областях - разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения. Вражеский разведывательный БпЛА к востоку от Харькова! Привлечены средства для его сбивания. Пуски КАБ в Донецкую область. БпЛА в направлении Харькова с севера. БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток. Также группа БпЛА на востоке Днепропетровщины в западном направлении. Вражеские разведывательные дроны к востоку от Сум.
В Сумской и Харьковской областях - разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения.
Угроза применения баллистического вооружения с северо-восточного направления.
БпЛА на Донетчине курсом на север.
Сумщина - угроза применения авиационных средств поражения!
В Сумской и Харьковской областях - разведывательные БпЛА противника, которые могут быть наводчиками вражеских средств поражения.
Вражеский разведывательный БпЛА к востоку от Харькова! Привлечены средства для его сбивания.
Пуски КАБ в Донецкую область.
БпЛА в направлении Харькова с севера.
БпЛА на севере Черниговщины курсом на восток.
Также группа БпЛА на востоке Днепропетровщины в западном направлении.
Вражеские разведывательные дроны к востоку от Сум.