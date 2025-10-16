Украину снова атакуют российские БпЛА: в каких регионах существует угроза удара

Враг продолжает терроризировать украинские города, запуская на Украину беспилотники. Сейчас некоторым областям угрожают очередные вражеские атаки.

Информацию о возможных опасностях из-за активности российских дронов собрал 24 Канал со ссылкой на Воздушные Силы ВСУ.

Актуально Эксперт по безопасности объяснил, почему Украине понадобились вертолетные группы для сбивания дронов

Где есть опасность вражеских дронов?