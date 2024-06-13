Украину снова атакуют "Шахеды": в каких областях звучит воздушная тревога
В ночь с 13 на 14 июня российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Сейчас воздушная тревога объявлена на юге и востоке страны.
24 Канал призывает жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам противовоздушной обороны.
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Что известно об атаке БпЛА
В Харькове слышали взрыв. Там летали "Шахеды", также разведывательные БпЛА. Впоследствии стало также известно, что группа "Шахедов" с ТОТ Запорожской области движется северо-западным курсом. Группа "Шахедов" из оккупированной части Херсонской области движется курсом на Николаевщину. В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину.
Направления движения БпЛА
Куда движутся "Шахеды"
В Харькове слышали взрыв. Там летали "Шахеды", также разведывательные БпЛА.
Впоследствии стало также известно, что группа "Шахедов" с ТОТ Запорожской области движется северо-западным курсом.
Группа "Шахедов" из оккупированной части Херсонской области движется курсом на Николаевщину.
В Воздушных силах сообщили, что группа БпЛА с юго-востока движется курсом на Днепропетровщину.