Украину снова атакуют "Шахеды": в каких областях звучит воздушная тревога

В ночь с 13 на 14 июня российские войска в очередной раз запустили по Украине ударные БпЛА типа "Шахед". Сейчас воздушная тревога объявлена на юге и востоке страны.

24 Канал призывает жителей областей, где сейчас объявлена воздушная тревога, направляться в укрытие гражданской защиты, ведь это может уберечь жизнь и облегчить работу силам противовоздушной обороны.

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Что известно об атаке БпЛА