В Украину вновь идут ужасные грозы: спасатели объявили штормовое предупреждение

В Украину 12 июля вернутся грозы, которые будут сопровождать ливни и шквальные порывы ветра. Непогоду следует ожидать почти во всех регионах страны, кроме западных областей.

Спасатели уже объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.

Важно До конца суток: на Киев с самого утра надвигаются грозы

Грозы с дождями следует ожидать в:

южных,

центральных,

восточных,

северных областях,

в Карпатском регионе.

Как рассказали синоптики, 12 – 14 июля в западных и северных областях, а также 13 – 14 июля на Харьковщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Какой будет погода 12 июля

В общем погода в Украине в понедельник, 12 июля, будет жаркой, хотя и с большим количеством осадков в большинстве областей. На Западе будет сухо и жарко. Столбики термометров максимально покажут +31... +33 градуса.

что жара в Украине продлится еще как минимум до 18 июля. Тогда свежесть будет распространяться сначала из западных областей Украины. Однако жители Востока и в дальнейшем будут страдать от горячей погоды.



Где ждать грозы и дожди / Фото Укргидрометцентра

Непогода в начале июля

В начале второго месяца лета в Украине бушевала непогода. Дожди, град и шквальные порывы ветра наделали много бед. К примеру: