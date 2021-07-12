В Украину вновь идут ужасные грозы: спасатели объявили штормовое предупреждение
Источник:Укргидрометцентр
В Украину 12 июля вернутся грозы, которые будут сопровождать ливни и шквальные порывы ветра. Непогоду следует ожидать почти во всех регионах страны, кроме западных областей.
Спасатели уже объявили штормовое предупреждение из-за ухудшения погодных условий.
Важно До конца суток: на Киев с самого утра надвигаются грозы
Грозы с дождями следует ожидать в:
- южных,
- центральных,
- восточных,
- северных областях,
- в Карпатском регионе.
Как рассказали синоптики, 12 – 14 июля в западных и северных областях, а также 13 – 14 июля на Харьковщине будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Какой будет погода 12 июля
В общем погода в Украине в понедельник, 12 июля, будет жаркой, хотя и с большим количеством осадков в большинстве областей. На Западе будет сухо и жарко. Столбики термометров максимально покажут +31... +33 градуса.Обратите внимание! Синоптики предупредили,
Где ждать грозы и дожди / Фото Укргидрометцентра
Непогода в начале июля
В начале второго месяца лета в Украине бушевала непогода. Дожди, град и шквальные порывы ветра наделали много бед. К примеру:
- 4 июля мощный ураган разыгрался в курортном городке Бердянск. Шквальный ветер едва не вырывал деревья из земли. После непогоды побережье покрылось медузами.
- 8 июля из-за сильного ливня, который пронесся по Донетчине, улицы и дома затопила вода. Спасатели 13 раз выезжали для ликвидации непогоды.