Украину снова накроют грозы и град: в каких областях испортится погода

24 июля 2022 , 13:49
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Источник:

Укргидрометцентр

После адской жаркой субботы Украину накрыли грозы. В воскресенье, 24 июля, синоптики предупредили жителей ряда областей об опасной погоде.

Кроме сильного дождя, синоптики прогнозируют шквалы и град до конца суток. В частности, штормовой ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.

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В каких областях ждать непогоду

  • Львовской,
  • Ивано-Франковской,
  • Тернопольской,
  • Закарпатской,
  • Черновицкой,
  • Волынской,
  • Винницкой,
  • Житомирской,
  • Черкасской,
  • Киевской,
  • Хмельницкой,
  • Ровненской,
  • Одесской,
  • Черниговской.

В то же время воздух все равно будет теплым. Так, в Одессе столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, в Ужгороде и Киеве – до +29…+31 градусов, в Черкассах и Чернигове – до +28…+30 градусов.

На Западе Украины будет свежее – +24…+26 градусов, только во Львове столбики термометров поднимутся выше на 1 градус.

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Последние новости о погоде в Украине

  • Последняя неделя июля станет для украинцев очень жаркой. Местами температура воздуха будет достигать +39 градусов. Комфортную погоду прогнозируют только в Харькове. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+26 градусов.
  • Кстати, август тоже будет жарким. Синоптики рассказали, что в течение третьего месяца лета будет преобладать антициклональная погода. Она будет способствовать увеличению дефицита осадков, увеличению засушливости и усилению пожарной опасности. При этом возможны ливни, грозы, шквалы и град.
Автор: Софія Мінджоса