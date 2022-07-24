Украину снова накроют грозы и град: в каких областях испортится погода
Источник:Укргидрометцентр
После адской жаркой субботы Украину накрыли грозы. В воскресенье, 24 июля, синоптики предупредили жителей ряда областей об опасной погоде.
Кроме сильного дождя, синоптики прогнозируют шквалы и град до конца суток. В частности, штормовой ветер будет достигать 15 – 20 метров в секунду.
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В каких областях ждать непогоду
- Львовской,
- Ивано-Франковской,
- Тернопольской,
- Закарпатской,
- Черновицкой,
- Волынской,
- Винницкой,
- Житомирской,
- Черкасской,
- Киевской,
- Хмельницкой,
- Ровненской,
- Одесской,
- Черниговской.
В то же время воздух все равно будет теплым. Так, в Одессе столбики термометров поднимутся до +30…+32 градусов, в Ужгороде и Киеве – до +29…+31 градусов, в Черкассах и Чернигове – до +28…+30 градусов.
На Западе Украины будет свежее – +24…+26 градусов, только во Львове столбики термометров поднимутся выше на 1 градус.
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Последние новости о погоде в Украине
- Последняя неделя июля станет для украинцев очень жаркой. Местами температура воздуха будет достигать +39 градусов. Комфортную погоду прогнозируют только в Харькове. Там столбики термометров будут колебаться в пределах +24...+26 градусов.
- Кстати, август тоже будет жарким. Синоптики рассказали, что в течение третьего месяца лета будет преобладать антициклональная погода. Она будет способствовать увеличению дефицита осадков, увеличению засушливости и усилению пожарной опасности. При этом возможны ливни, грозы, шквалы и град.