В Украину идет погода с Арктики: синоптики предупредили о похолодании

В Украине в ближайшие дни будет прохладная погода. Температура воздуха начнет подниматься на выходных 23 – 24 июля.

Температура упадет на 7 градусов ниже климатической нормы

Похолодание обусловлено понижением атмосферного давления. Об этом заявил синоптик Игорь Кибальчич.

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Украину и всю восточную часть Европы 18-22 июля накроют северо-западные и северные воздушные потоки из Скандинавии и Арктики. Поэтому в большинстве областей Украины ожидается увеличенное количество облачности и понижение температуры воздуха.

В течение всего прогнозируемого периода на территории Украины будет преобладать прохладная погода, особенно в северных и восточных областях страны,

– рассказал Кибальчич.

По его словам, в отдельные дни температура воздуха днем будет на 5 – 7 градусов ниже климатической нормы.

Во вторник, 19 июля, в северных областях синоптик прогнозирует небольшой дождь, а местами – грозы. Северо-западный ветер будет двигаться со скоростью 5-10 метров в секунду. Ночью температура воздуха опустится до +12...+17 градусов, а днем будет колебаться в пределах +23...+28 градусов. На Юге столбики термометров будут держаться выше.

В среду дожди и грозы покроют еще и Восточную Украину. Кое-где возможны шквалы – 15 – 20 метров в секунду.

В четверг будет дождь на Севере и Харьковской области, а в пятницу – на всем Левобережье. В западных регионах Кибальчич осадков не прогнозирует.

В выходные Украину накроет воздушная масса из южной Европы. Температура воздуха резко повысится.