Температура впаде на 7 градусів нижче за кліматичну норму

Похолодання зумовлене зниженням атмосферного тиску. Про це заявив синоптик Ігор Кібальчич.

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Україну та всю східну частину Європи 18 – 22 липня накриють північно-західні і північні повітряні потоки зі Скандинавії та Арктики. Тому в більшості областей України очікується збільшена кількість хмарності та зниження температури повітря.

Упродовж всього прогнозованого періоду на території України переважатиме прохолодна погода, особливо в північних та східних областях країни,

– розповів Кібальчич.

За його словами, в окремі дні температура повітря вдень буде на 5 – 7 градусів нижчою за кліматичну норму.

Так, у вівторок, 19 липня, у північних областях синоптик прогнозує невеликий дощ, а місцями – грози. Північно-західний вітер рухатиметься зі швидкістю 5 – 10 метрів на секунду. Вночі температура повітря опуститься до +12...+17 градусів, а вдень коливатиметься в межах +23...+28 градусів. На Півдні стовпчики термометрів триматимуться вище.

У середу дощі та грози накриють ще й Східну Україну. Подекуди можливі шквали – 15 – 20 метрів на секунду.

У четвер дощитиме на Півночі та в Харківській області, а у п'ятницю – на всьому Лівобережжю. У західних регіонах Кибальчіч опадів не прогнозує.

Зверніть увагу! На вихідних Україну накриє повітряна маса з південної Європи. Температура повітря різко підвищиться.