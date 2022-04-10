Украину тайно посетил экс-министр обороны США, – Данилов
В Украину тайно приезжал бывший министр обороны США. Конкретную фамилию власти не называют.
Не все гости посещают Украину публично, отметил секретарь СНБО Алексей Данилов в эфире телемарафона.
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Политик отметил, что у нас много друзей, которые поддерживают, но не все они публичные. С ними проводятся консультации и встречи.
Например, вчера у нас был в бывший министр обороны США, с которым мы общались по поводу ситуации, связанной с происходящим на территории нашей страны,
– рассказал Данилов.
Как готовили визит Джонсона
Визиту премьера Великобритании Бориса Джонсона тоже предшествовала большая работа. Данилов говорит, что поездку готовили определенный период. Однако и это происходило в закрытом режиме. Украинцы узнали только тогда, когда визит состоялся.
Интересно – У Джонсона могла быть информация о предложениях Путина для Зеленского, – Магда: