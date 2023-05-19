Бабушка с ужасом вспоминает, что пришлось пройти: 14-летнюю Веронику, которую украли россияне, вернули

В Украину вернули еще одного ребенка, которого оккупанты незаконно вывезли на территорию страны-агрессора. 14-летняя Вероника сейчас уже находится дома.

Вернуть еще одного ребенка домой помог Офис Уполномоченного. Бабушка девочки с ужасом вспоминает, что пришлось пройти, чтобы ее внучка снова была в Украине.

Важно Россияне никогда не собирались возвращать их домой: сколько украинских детей похитили оккупанты

14-летнюю Веронику вернули домой

Вероника оказалась в России после того, как в Украину ворвалась страна-террорист. В настоящее время девочка уже находится дома. Ее бабушка с ужасом и слезами на глазах вспоминает, что пришлось пройти, чтобы вернуть внучку на родную землю.

Мы знаем, какой нелегкий путь проделала женщина, чтобы перевезти внучку на территорию Украины. К счастью, на этот раз все удалось,

– отметил омбудсмен Дмитрий Лубинец.

14-летняя Вероника наконец-то дома в Украине / фото Дмитрий Лубинец

Теперь девочка пройдет реабилитацию и получит необходимую помощь – как медицинскую, так и гуманитарную. Кстати, приятным сюрпризом после возвращения на родную землю уже стал полезный подарок для облегчения получения образования на родном языке.

"Работаем для того, чтобы вернуть домой каждого украинского ребенка и наказать тех, кто их вывозит и держит в заложниках на чужой территории!" – подчеркнул Лубинец.

Трое украинских детей, которых украли россияне, вернулись домой

Недавно в Украину вернулись трое детей, которых раньше вывезли россияне. Они не видели родных около полугода. Дорога детей заняла 15 дней.

Дедушка одной из девочек рассказал, что не видел ребенка с октября. Он поблагодарил всех, кто помог с возвращением детей.

Советник-уполномоченная Президента Украины по правам ребенка и детской реабилитации Дарья Герасимчук рассказывала, чтоОфициально известно об исчезновении 19 393 ребенка. Сейчас удалось вернуть 361 из них.