В Украину вернулся уже почти 1 миллион выехавших беженцев после вторжения – ООН

В ООН сообщили, что около 870 тысяч беженцев, покинувших Украину после полномасштабного вторжения, вернулись домой. В организации подчеркнули, что это усложняет гуманитарную ситуацию в стране.

В Украину продолжают возвращаться ее граждане, которые после начала полномасштабной войны покинули родной дом и уехали за границу.

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Почти миллион украинцев вернулись домой

870 тысяч украинских беженцев, покинувших страну после российского вторжения, уже вернулись на родину,

– заявили в ООН.

Там уточнили, что каждый день в Украину возвращаются около 30 тысяч человек. Массовое возвращение усугубляет проблемы гуманитарного характера внутри Украины.

Обратите внимание, Анджей Дуда подписал изменения в закон о помощи гражданам Украины. Они упрощают получение налогового номера несовершеннолетними и лицами с инвалидностью.

Обратите внимание – мужчин, которые не вернулись из-за границы во время войны, могут наказывать: смотрите видео