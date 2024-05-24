Российские оккупанты активно готовятся, поэтому модернизируют ракеты Р-77-1 дальностью 300 километров для Су-30. Вражеские самолеты будут защищать воздушное пространство на границе с Украиной, и всеми способами пытаться уничтожить F-16. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, как уберечь истребители.

Важно Украина получит десятки истребителей F-16: каковы их основные характеристики

Как уберечь F-16

Россия использует определенные летательные комплексы радиоэлектронной разведки и боевую авиацию у границы с Украиной. С появлением F-16, вероятно, определенные самолеты будут защищать воздушное пространство приграничья с ракетами дальностью 80, 100, 120, 150 и даже 300 километров.

Если F-16 не будет уничтожать вражеские платформы, которые запускают ракеты с Белгородщины и Брянщины, то они будут заперты в тире и не смогут давать никакого ответа противнику. Их будут постоянно расстреливать. В таких условиях вопрос "через сколько дней закончатся F-16" даже не будет стоять, потому что в короткие сроки истребители просто исчезнут из воздушного пространства Украины.

Чтобы этого не произошло, должен быть бой в паритетных условиях. Когда самолеты, будучи на территории Украины, так же имеют возможность уничтожать вражеские цели, которые представляют для них угрозу в воздушном пространстве России,

– сказал Богдан Долинце.

Поскольку расстояние из России до Харькова, Сум и Киева является достаточно небольшим для авиации. Соответственно, чтобы прикрывать воздушное пространство этих городов, F-16 должны быть защищенными и иметь возможность уничтожать российские цели.

Что известно о F-16 для Украины