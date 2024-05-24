Российские оккупанты активно готовятся, поэтому модернизируют ракеты Р-77-1 дальностью 300 километров для Су-30. Вражеские самолеты будут защищать воздушное пространство на границе с Украиной, и всеми способами пытаться уничтожить F-16. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал 24 Каналу, как уберечь истребители.
Важно Украина получит десятки истребителей F-16: каковы их основные характеристики
Как уберечь F-16
Россия использует определенные летательные комплексы радиоэлектронной разведки и боевую авиацию у границы с Украиной. С появлением F-16, вероятно, определенные самолеты будут защищать воздушное пространство приграничья с ракетами дальностью 80, 100, 120, 150 и даже 300 километров.
Если F-16 не будет уничтожать вражеские платформы, которые запускают ракеты с Белгородщины и Брянщины, то они будут заперты в тире и не смогут давать никакого ответа противнику. Их будут постоянно расстреливать. В таких условиях вопрос "через сколько дней закончатся F-16" даже не будет стоять, потому что в короткие сроки истребители просто исчезнут из воздушного пространства Украины.
Чтобы этого не произошло, должен быть бой в паритетных условиях. Когда самолеты, будучи на территории Украины, так же имеют возможность уничтожать вражеские цели, которые представляют для них угрозу в воздушном пространстве России,
– сказал Богдан Долинце.
Поскольку расстояние из России до Харькова, Сум и Киева является достаточно небольшим для авиации. Соответственно, чтобы прикрывать воздушное пространство этих городов, F-16 должны быть защищенными и иметь возможность уничтожать российские цели.
Что известно о F-16 для Украины
- Комитет по разведке Палаты представителей США рассказал, что некоторые конгрессмены призвали парламент США ускорить и расширить тренировки украинцев на истребителях F-16.
- Президент Украины Владимир Зеленский отметил, что F-16 появятся в Украине уже в 2024 году. В то же время он считает, что первые истребители "не сыграют ключевой роли", ведь их начальное количество не сможет привести к кардинальным изменениям на поле боя. Для создания паритета с врагом, Украина должна получить 120 – 130 истребителей F-16 или других современных самолетов.
- Премьер-министр Дании Метте Фредериксен заявила, что ее страна передаст F-16 Киеву в течение месяцев. Речь идет о 19 единицах.