Російські окупанти активно готуються, тому модернізують ракети Р-77-1 дальністю 300 кілометрів для Су-30. Ворожі літаки захищатимуть повітряний простір на кордоні з Україною, й усіма способами намагатимуться знищити F-16. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, як вберегти винищувачі.

Важливо Україна отримає десятки винищувачів F-16: які їхні основні характеристики

Як вберегти F-16

Росія використовує певні літальні комплекси радіоелектронної розвідки та бойову авіацію біля кордону з Україною. З появою F-16, імовірно, певні літаки захищатимуть повітряний простір прикордоння з ракетами дальністю 80, 100, 120, 150 та навіть 300 кілометрів.

Якщо F-16 не знищуватиме ворожі платформи, які запускають ракети з Бєлгородщини та Брянщини, то вони будуть замкнені в тирі й не зможуть давати жодної відповіді противнику. Їх будуть постійно розстрілювати. У таких умовах питання "через скільки днів закінчаться F-16" навіть не стоятиме, бо в короткі терміни винищувачі просто зникнуть з повітряного простору України.

Щоб цього не відбулося, повинен бути бій в паритетних умовах. Коли літаки, бувши на території України, так само мають можливість знищувати ворожі цілі, які представляють для них загрозу в повітряному просторі Росії,

– сказав Богдан Долінце.

Оскільки відстань з Росії до Харкова, Сум та Києва є достатньо невеликою для авіації. Відповідно, аби прикривати повітряний простір цих міст, F-16 повинні бути захищеними та мати змогу знищувати російські цілі.

Що відомо про F-16 для України