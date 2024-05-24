Російські окупанти активно готуються, тому модернізують ракети Р-77-1 дальністю 300 кілометрів для Су-30. Ворожі літаки захищатимуть повітряний простір на кордоні з Україною, й усіма способами намагатимуться знищити F-16. Авіаційний експерт Богдан Долінце розповів 24 Каналу, як вберегти винищувачі.
Важливо Україна отримає десятки винищувачів F-16: які їхні основні характеристики
Як вберегти F-16
Росія використовує певні літальні комплекси радіоелектронної розвідки та бойову авіацію біля кордону з Україною. З появою F-16, імовірно, певні літаки захищатимуть повітряний простір прикордоння з ракетами дальністю 80, 100, 120, 150 та навіть 300 кілометрів.
Якщо F-16 не знищуватиме ворожі платформи, які запускають ракети з Бєлгородщини та Брянщини, то вони будуть замкнені в тирі й не зможуть давати жодної відповіді противнику. Їх будуть постійно розстрілювати. У таких умовах питання "через скільки днів закінчаться F-16" навіть не стоятиме, бо в короткі терміни винищувачі просто зникнуть з повітряного простору України.
Щоб цього не відбулося, повинен бути бій в паритетних умовах. Коли літаки, бувши на території України, так само мають можливість знищувати ворожі цілі, які представляють для них загрозу в повітряному просторі Росії,
– сказав Богдан Долінце.
Оскільки відстань з Росії до Харкова, Сум та Києва є достатньо невеликою для авіації. Відповідно, аби прикривати повітряний простір цих міст, F-16 повинні бути захищеними та мати змогу знищувати російські цілі.
Що відомо про F-16 для України
- Комітет з розвідки Палати представників США розповів, що деякі конгресмени закликали парламент США пришвидшити та розширити тренування українців на винищувачах F-16.
- Президент України Володимир Зеленський зазначив, що F-16 з'являться в Україні вже у 2024 році. Водночас він вважає, що перші винищувачі "не зіграють ключової ролі", адже їхня початкова кількість не зможе призвести до кардинальних змін на полі бою. Для створення паритету з ворогом, Україна має отримати 120 – 130 винищувачів F-16 або інших сучасних літаків.
- Прем'єр-міністрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що її країна передасть F-16 Києву впродовж місяців. Йдеться про 19 одиниць.