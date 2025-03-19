Украину ждет тяжелое лето, – вице-маршал Британии спрогнозировал события на фронте

Во время телефонного разговора с Дональдом Трампом 18 марта Владимир Путин согласился на 30-дневное прекращение ударов по энергетике. Однако ответа на полное прекращение огня он не дал. В то же время россияне продолжают вести активные боевые действия в Курской области, вытесняя украинские силы.

Вице-маршал Королевских ВВС Великобритании в отставке Шон Белл отметил в разговоре с 24 Каналом, к каким последствиям для Украины может привести отказ главы Кремля от перемирия. Также в Bloomberg рассказали, что Путин не согласился на 30-дневное перемирие, которое предложил Трамп, но в Белом доме это считают "победой".

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Это может подбодрить Путина

Белл отметил, что решение Трампа о временном прекращении военной помощи и обмена разведывательными данными может ослабить Украину.

Меньше я беспокоился о приостановлении военной поддержки, потому что в 2023 году это уже происходило в течение нескольких месяцев из-за споров в Конгрессе. Однако Украина имела большие запасы оружия. В то же время пауза в обмене разведданными – это серьезный вызов, потому что этот процесс прекращается сразу,

– подчеркнул он.

Соответственно очень важно, что США возобновили предоставление разведывательной информации Украине.

Однако есть риск, что это подбодрит Владимира Путина. Если он не согласится на прекращение огня, а так скорее всего и будет, никто не знает, как далеко он и его войска могут продвинуться в достижении своих целей,

– подчеркнул вице-маршал в отставке.

Сейчас для Украины на поле боя наступает очень тяжелое время. Он предположил, что, вероятно, украинские силы не смогут удержать территорию в Курской области России, которую заняли в 2024 году.

Россия продолжает борьбу, и как только начнется весна, это может стать очень сложным периодом. Также Украину ждет тяжелое лето,

– подчеркнул Шон Белл.

Вице-маршал в отставке объяснил, что обычно зима считается не лучшим временем для боевых действий из-за отсутствия на деревьях листьев и замерзшей земли.

К слову, Трамп объяснил, почему Путин согласился на немедленное прекращение ударов по энергетике и инфраструктуре, но отверг полное 30-дневное прекращение огня. По словам президента США, "там есть много оружия", и прекращение огня, без того, чтобы "зайти немного дальше, было бы трудным". Трамп заметил, что "Россия имеет преимущество" и окружила "около 2 500 солдат", и США стремятся "покончить с этим".