Украину хакнули, – Ярослав Грицак о лидерстве Зеленского

О том, как голосовала страна, лидерстве Зеленского, новой виртуальной реальности и желании изменений – рассказал историк Ярослав Грицак в интервью 24 каналу.

– На этих выборах была видна разделенность Востока и Запада при голосовании за Юлию Тимошенко и Петра Порошенко. Тимошенко всегда делит страну, а у действующего президента это впервые. В 2015 году он прошел на общенациональном уровне.

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– Лидерство Зеленского – это не распределение избрания украинцев, это новая виртуальная реальность. Как говорят эксперты, Украину хакнули. Это хакерская атака в том смысле, что созданы виртуальные образы. На эту виртуальную реальность повелось много людей. В Украине остался запрос на перемены. Это радикально от России, там уже давно нет такого желания.

– Осталась огромная ниша, которую надо кому-то заполнить. В нее и попал Зеленский. Украина – это не компания. Это гораздо более сложная стабильная конструкция, которая почти стихийно выбирает демократию.

– Есть запрос на изменения и есть лидеры, которые их отражают. Если бы в эту нишу вступил Святослав Вакарчук, то вполне возможно, что мы сегодня имели бы не эффект Зеленского, а эффект Вакарчука. Ниша не бывает долго пустой, ее должен кто-то заполнить. Зеленский имеет самый большой ресурс – телевизионную кнопка – "1+1" и политтехнологических менеджеров.



Кандидат в президенты Владимир Зеленский

– Украина не первая страна, которая это переживает. Везде есть это антисистемное голосование, порождаемое виртуальными масс медиа. Позиция Зеленского заключается в том, чтобы быть выразительным. Чем больше он выразительный, тем больше людей может проецировать на него свои желания.

– Дональд Трамп, которого я считаю идиотом, и не только я, не может поломать американскую систему. У нас же любой может прийти к власти и поломать. У нас стабильное общество, но у нас есть и стабильность в политикуме.

– Феномен, который сейчас образовался, не является пророссийским, это не хакерская атака. Однако России это очень выгодно, они ею воспользуются. Это совершенно новая реальность и в ней мы будем еще очень долго жить.

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– По Украине пронесся ураган, который снес всех политических лидеров. Мы живем в новой реальности, но мы этого еще не понимаем, потому что нам не хватает слов, чтобы ее описать.