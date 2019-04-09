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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ
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      ПРЕЗИДЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ДЕБАТИ ЗЕЛЕНСЬКОГО З ПОРОШЕНКОМ

      Україну хакнули, – Ярослав Грицак про лідерство Зеленського

      Актуальне інтерв'ю 1168 Читать новость на русском

      Про те, як голосувала країна, лідерство Зеленського, нову віртуальну реальність та бажааня змін – розповів історик Ярослав Грицак в інтерв'ю 24 каналу.

      – На цих виборах було видно роздільність Сходу та Заходу при голосуванні за Юлію Тимошенко та Петра Порошенка. Тимошенко завжди ділить країну, а в чинного президента це вперше. У 2015 році він пройшов на загальнонаціональному рівні.

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      – Лідерство Зеленського – це не розподіл обрання українців, це нова віртуальна реальність. Як кажуть експерти, Україну хакнули. Це хакерська атака в тому значенні, що створенні віртуальні образи. На цю віртуальну реальність повелося багато людей. В Україні залишився запит на зміни. Це радикально від Росії, бо там вже давно немає такого бажання.

      – Залишилася величезна ніша, яку треба комусь заповнити. У неї й потрапив Зеленський. Україна – це не компанія. Це набагато складніша стабільна конструкція, яка майже стихійно обирає демократію.

      – Є запит на зміни і є лідери, які їх відображають. Якби у цю нішу вступив Святослав Вакарчук, то цілком можливо, що ми сьогодні мали б не ефект Зеленського, а ефект Вакарчука. Ніша не буває довго пустою, її повинен хтось заповнити. Зеленський має найбільший ресурс – телевізійна кнопка – "1+1" і політтехнологічні менеджери.

      зеленський порошенко вибори дебати
      Кандидат у президенти Володимир Зеленський 

      – Україна не перша країна, яка це переживає. Всюди є це антисистемне голосування, яке породжене віртуальними мас медіами. Позиція Зеленського полягає в тому, щоб бути виразним. Чим більше він виразний, тим більше людей може проектувати на нього свої бажання.

      – Дональд Трамп, якого я вважаю ідіотом, і не тільки я, не може поламати американську систему. У нас ж будь-хто може прийти до влади й поламати. У нас стабільне суспільство, але у нас є й стабільність в політикумі.

      – Феномен, який зараз утворився, не є проросійським, це не хакерська атака. Проте Росії це дуже вигідно, вони нею скористаються. Це цілком нова реальність і в ній ми будемо ще дуже довго жити.

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      – Україною пронісся ураган, який зніс усіх політичних лідерів. Ми живемо в новій реальності, але ми цього ще не розуміємо, бо нам бракує слів, щоб її описати.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Україна – Росія Президентські вибори 2019 Петро Порошенко Новини політики
      Джерело: 24 канал
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