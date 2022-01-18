Укрепит наше войско, – в Минобороны рассказали о вооружении, которое получили из Британии

Великобритания предоставила Украине международную техническую помощь. В Минобороны Украины заявили, что это укрепит наше войско.

Соответствующее заявление сделал заместитель Министра обороны Украины по европейской интеграции Анатолий Петренко. Новые легкие противотанковые средства предоставили Украине 18 января.

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В Минобороны заявили, что помощь Британии укрепит наше войско

Безусловно, это будет укреплять наши войска, усилит наши оборонные возможности,

– подчеркнул Анатолий Петренко.

Заместитель министра обороны подчеркнул, что Украина использует оружие исключительно в оборонных целях. В частности, для защиты:

наших войск;

критической инфраструктуры;

мирного населения от любых проявлений и действий, которые могут привести к эскалации.

Также заместитель Министра обороны Украины по вопросам европейской интеграции поблагодарил Великобританию за поддержку и заявил, что надеется на дальнейшее сотрудничество.

Вооруженные силы Украины получили помощь от Великобритании / Фото Минобороны

Коротко о военной помощи Украине

18 января Великобритания начала предоставлять Украине легкое противотанковое оружие. Министр обороны Бен Уоллес заявил, что решение было принято на фоне "угрожающего поведения России".

В этот же день глава МИД Канады Мелани Жоли во время визита в Украину заявила, что их государство предоставит Украине военное оборудование. Соответствующее решение должно одобрить правительство.

В то же время глава МИД Германии Анналена Бербок 17 января посетила Украину и заявила, что Германия не планирует поставлять оборонное вооружение Украине. По ее словам, эта позиция неизменна.

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