"Укрепленный нейтралитет": Арахамия заявил, что Украина стремится иметь миллион резервистов

Украина уже сейчас раздумывает над тем, как в будущем защищаться от вражеских нападений. Кроме гарантий безопасности от других стран, надо и самостоятельно позаботиться о защите.

Председатель фракции "Слуги народа" в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал, что сейчас изучается концепция "укрепленного нейтралитета". Она будет по образцу тех стран, которые не являются членами НАТО, но имеют мощную систему резервистов. Среди таких Израиль и Швейцария.

"Мы пригласили израильских военных экспертов, и они сказали, что нам больше всего подходит концепция так называемого "укрепленного нейтралитета". Она заключается в том, что у нас есть своя оборонительная армия, которая может себя защищать. То есть все вооружение оборонительного характера, "железные купола", ракетное вооружение. И кроме этого – возможность очень быстро мобилизовать резервистов. Как в Швейцарии и в Израиле. Сейчас все предпосылки для этого у нас есть", – заверил Арахамия.

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По его словам, эта концепция будет предусматривать наличие в Украине регулярной армии, а также около миллиона людей, которые каждый год раз или два раза в год проходят обучение на полигонах.

Швейцарская армия

В Швейцарии регулярная армия – 22 тысячи человек. Но все мужчины до 51 года находятся в военном резерве. Это дает возможность уже за день развернуть армию до 650 тысяч человек, а за два дня – почти до двух миллионов.

Все физически способные мужчины в возрасте от 20 до 34 лет здесь призываются на срочную военную или альтернативную гражданскую службу, что в зависимости от определенной для солдат специализации длится до пяти месяцев. Далее они в течение семи-десяти лет проходят ежегодную трехнедельную переподготовку. К службе на добровольной основе привлекаются и женщины. Те, кого признали непригодными, освобождаются от призыва и вносят дополнительный налог в 3% от доходов, пока им не исполнится 30 лет.

После окончания срочной службы государство отдает бойцу табельное оружие с боеприпасами, три комплекта формы на все времена года, снаряжение, бронежилет и шлем. С этим он должен явиться на следующий сбор переподготовки.

Армия Израиля

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) была создана в 1948 году через две недели после создания Государства Израиль.

Хотя достоверное количество военнослужащих Армии обороны Израиля строго скрывается, по исследованиям Международного института стратегических исследований (Лондон) численность военнослужащих Армии обороны Израиля составляет примерно 169,5 тысяч человек.

При этом военный резерв Армии обороны Израиля составляет 465 тысяч человек, что несмотря на численность населения страны является одним из самых высоких показателей в мире, ведь количество военных на 1000 населения составляет 76,3.

В армии Израиля должны отслужить все граждане страны. Здесь призывной возраст составляет до 29 лет для мужчин и до 25 для женщин. В Армию обороны Израиля призывают всех граждан на срок 32 месяца (мужчины) и 24 месяца (женщины).