Голова фракції "Слуги народу" у Верховній Раді Давид Арахамія розповів, що зараз вивчається концепція "укріпленого нейтралітету". Вона буде за зразком тих країн, які не є членами НАТО, але мають потужну систему резервістів. Серед таких Ізраїль та Швейцарія.

"Ми запросили ізраїльських військових експертів, і вони сказали, що нам найбільше підходить концепція так званого "укріпленого нейтралітету". Вона полягає в тому, що у нас є своя оборонна армія, яка може себе захищати. Тобто все озброєння оборонного характеру, "залізні куполи", ракетне озброєння. І крім цього – можливість дуже швидко мобілізувати резервістів. Як у Швейцарії та в Ізраїлі. Зараз усі передумови для цього у нас є", – запевнив Арахамія.

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За його словами, ця концепція передбачатиме наявність в Україні регулярної армії, а також близько мільйона людей, які кожного року раз чи два рази на рік проходять навчання на полігонах.

Швейцарська армія

У Швейцарії регулярна армія – 22 тисячі осіб. Але всі чоловіки до 51 року перебувають у військовому резерві. Це дає зможе вже за день розгорнути армію до 650 тисяч осіб, а за два дні – до майже двох мільйонів.

Всі фізично спроможні чоловіки віком від 20 до 34 років тут призиваються на строкову військову або альтернативну цивільну службу, що залежно від визначеної для солдатів спеціалізації триває до п`яти місяців. Далі вони протягом семи-десяти років проходять щорічну тритижневу перепідготовку. До служби на добровільній основі залучаються й жінки. Ті, кого визнали непридатними, звільняються від призову і вносять додатковий податок 3% від доходів, поки їм не виповниться 30 років.

Після закінчення строкової служби держава віддає бійцеві табельну зброю із боєприпасами, три комплекти форми на всі пори року, спорядження, бронежилет і шолом. З цим він має з'явитися на наступний збір перепідготовки.

Армія Ізраїля

Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ) була створена в 1948 році через два тижні після створення держави Ізраїль.

Хоча достовірна кількість військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю суворо приховується, за дослідженням Міжнародного інституту стратегічних досліджень (Лондон) чисельність військовослужбовців Армії оборони Ізраїлю становить приблизно 169,5 тисяч осіб.

При цьому військовий резерв Армії оборони Ізраїлю складає 465 тисяч осіб, що зважаючи на чисельність населення країни є одним із найвищих показників у світі, адже кількість військових на 1000 населення складає 76,3.

В армії Ізраїля мають відслужити усі громадяни країни. Тут призовний вік становить до 29 років для чоловіків та до 25 для жінок. До Армії оборони Ізраїлю призивають всіх громадян на термін 32 місяці (чоловіки) і 24 місяці (жінки).