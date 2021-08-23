Укрепляли фундамент: на Закарпатье под грунтом погибла женщина
Источник:ГСЧС
В Закарпатской области 23 августа во время земельных работ засыпало 3 человек. На место трагедии прибыли спасатели, однако одну из пострадавших спасти не удалось.
Спасатели получили информацию о происшествии 23 августа в 17:53. Трагедия случилась, когда люди укрепляли фундамент жилого дома.
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Почему произошла трагедия
Во время работ на территории частного хозяйства в городе Перечин произошел оползень. В результате этого землей засыпало 3 человек.
Местные жители и спасатели прибыли на место. Они высвободили мужчину и женщину, которые сейчас находятся в больнице. Еще одну женщину не удалось спасти – она погибла.
Что говорят в полиции и больнице
По информации "Суспільного", дом укрепляли люди, которые там проживают. В то же время в полиции отметили, что засыпало не 3, а 4 человека. Пресс-секретарь Нацполиции Закарпатской области Анна Дан рассказала, что под грунтом оказался мужчина, его дочь и 2 внуков.
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Директор Перечинской районной больницы Михаил Лабич сообщил, что у мужчины незначительные повреждения. Однако потерпевшая женщина имеет сильный ушиб грудной клетки.
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