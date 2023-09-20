Изымают контракты: в головном офисе "Укрэнерго" проводят обыски

В головном офисе Национальной энергетической компании "Укрэнерго" проводят обыски следователи Офиса Генпрокурора. Основанием для этого стало решение суда.

Как выяснили в пресс-службе компании, обыски проводятся на основе определения Печерского районного суда от 30 августа 2023 года. Вместе с тем в компании отметили, что предоставили бы следователям необходимые документы и без обысков.

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Что происходит в "Укрэнерго"

В среду, 20 сентября, в здание головного офиса "Укрэнерго" с обысками пришли представители Офиса генерального прокурора. Следователей интересуют определенные документы. Среди перечня есть и некоторые контракты, которые являлись предметом проверки Государственной аудиторской службой в марте 2023 года.

Вместе с тем, в "Укрэнерго" подчеркнули, что передали бы все документы по просьбе правоохранителей и без обысков.

Укрэнерго способствует проведению следственных действий и добровольно предоставляет представителям Генеральной прокуратуры все документы, определенные постановлением. Отметим, что компания предоставила бы следователям добровольно все необходимые документы без проведения обыска. Но такого обращения в компанию от правоохранителей не поступало,

– говорится в сообщении "Укрэнерго".

В компании также подчеркнули, что оспаривают результаты аудита Государственной аудиторской службы, поскольку считают их "предвзятыми и непрофессиональными". Некоторые из них, по мнению компании, "прямо противоречат законодательству" Украины.

"Досадно, что энергетические компании, как и оборонные предприятия во время войны, вынуждены бороться с пристрастными выводами ГАСУ. Это не способствует эффективной подготовке к отопительному сезону, как и повышению обороноспособности страны", – заявили в "Укрэнерго".

Как сообщают в СМИ, следователей интересуют контракты с компаниями, которые в 2019-2023 годах поставляли товары и услуги "Укрэнерго". Речь идет о ООО "Центрострой", ООО "Секур Интеграция", ООО "Топ Трейдинг Лайн", ООО "НПЦ Инбиотех", КПКП "Союз", ООО "Энерго Страна", ООО "Хорос", МЧП Фирма "Интерэнергосервис", ООО " Элиз", ООО "Контур-М", ООО МГК "Черкассы", ООО "Буд-Агро-Энерго-Групп", ООО "Структум" и т.д.