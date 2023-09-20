Як уточнили в пресслужбі компанії, обшуки проводять на основі ухвали Печерського районного суду від 30 серпня 2023 року. Разом з тим у компанії наголосили. що надали б слідчим необхідні документи й без обшуків.

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Що відбувається в "Укренерго"

У середу, 20 вересня, до будівлі головного офісу "Укренерго" з обшуками прийшли представники Офісу генерального прокурора. Слідчих цікавлять певні документи. Серед переліку є й деякі контракти, які були предметом перевірки Державною аудиторською службою у березні 2023 року.

Разом з тим, в "Укренерго" наголосили, що передали б усі документи на прохання правоохоронців й без обшуків.

Укренерго сприяє проведенню слідчих дій та добровільно надає представникам Генеральної прокуратури всі документи, які визначені ухвалою. Зазначимо, що компанія надала б слідчим добровільно всі необхідні документи без проведення обшуку. Але такого звернення до компанії від правоохоронців не надходило,

– мовиться у повідомленні "Укренерго".

У компанії також наголосили, що оскаржують результати аудиту Державної аудиторської служби, оскільки вважають їх "упередженими та непрофесійними". Деякі з них, на думку компанії, "прямо суперечать законодавству" України.

"Прикро, що енергетичні компанії, як і оборонні підприємства під час війни, вимушені боротися з упередженими висновками ДАСУ. Це не сприяє ефективній підготовці до опалювального сезону, як і підвищенню обороноздатності країни", – заявили в "Укренерго".

Як повідомляють у ЗМІ, слідчих цікавлять контракти з компаніями, які у 2019 – 2023 роках постачали товари та послуги "Укренерго". Мовиться про ТОВ "Центробуд", ТОВ "Секур Інтеграція", ТОВ "Топ Трейдінг Лайн", ТОВ "НВЦ Інбіотех", КВКП "Союз", ТОВ "Енерго Країна", ТОВ "Хорос", МПП Фірма "Інтеренергосервіс", ТОВ "Еліз", ТОВ "Контур-М", ТОВ МГК "Черкаси", ТОВ "Буд-Агро-Енерго-Груп", ТОВ "Структум" тощо.