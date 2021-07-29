Будет способствовать повышению эффективности: "Укрэнерго" вернули под управление Минэнерго

Кабмин принял решение об изменении подчинения "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка". Отныне эти компании будут подчиняться Минэнерго.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 июля. Отметили, что это будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы.

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Кабмин передал 3 компании в подчинение Министерства энергетики

Кабинет Министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству:

АО "Магистральные газопроводы Украины";

ПАО "НЭК" Укрэнерго";

а также ГП "Оператор рынка".

В министерстве пояснили, что именно они формируют политику в сфере энергетики. Поэтому передача полномочий будет способствовать:

повышению эффективности работы объединенной энергетической системы;

интеграции украины в европейский энергетический рынок.

В Минэнерго заверили, что будут продолжать внедрение практик корпоративного управления в этих компаниях и обеспечат выполнение своих международных обязательств.

Окончательная передача состоится в соответствии с дорожной картой, предоставленной энергетическим сообществом.

Что этому предшествовало