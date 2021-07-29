Будет способствовать повышению эффективности: "Укрэнерго" вернули под управление Минэнерго
Источник:Минэнерго
Кабмин принял решение об изменении подчинения "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка". Отныне эти компании будут подчиняться Минэнерго.
Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 июля. Отметили, что это будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы.
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Кабмин передал 3 компании в подчинение Министерства энергетики
Кабинет Министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству:
- АО "Магистральные газопроводы Украины";
- ПАО "НЭК" Укрэнерго";
- а также ГП "Оператор рынка".
В министерстве пояснили, что именно они формируют политику в сфере энергетики. Поэтому передача полномочий будет способствовать:
- повышению эффективности работы объединенной энергетической системы;
- интеграции украины в европейский энергетический рынок.
В Минэнерго заверили, что будут продолжать внедрение практик корпоративного управления в этих компаниях и обеспечат выполнение своих международных обязательств.
Окончательная передача состоится в соответствии с дорожной картой, предоставленной энергетическим сообществом.
Что этому предшествовало
- Перед этим Укрэнерго и Магистральные газопроводы были в управлении Министерства финансов. Оператор рынка – в управлении Кабмина.
- В июле 2021 года директор секретариата Евроэнергосообщества Янез Копач обратился к правительству Украины. Он призвал дополнительно проанализировать решение о передаче Укрэнерго и Магистральные газопроводы. Ведь это может создать проблемы для их сертификации.
- Он также напомнил, что передача магистральных газопроводов и Оператора ГТС была важной частью анбандлинга "Нафтогаза".