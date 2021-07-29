Будет способствовать повышению эффективности: "Укрэнерго" вернули под управление Минэнерго

29 июля 2021 , 18:00
Читати новину українською

Источник:

Минэнерго

Кабмин принял решение об изменении подчинения "Укрэнерго", "Магистральные газопроводы Украины" и "Оператора рынка". Отныне эти компании будут подчиняться Минэнерго.

Соответствующее решение приняли на заседании Кабмина 28 июля. Отметили, что это будет способствовать повышению эффективности работы объединенной энергетической системы.

К теме Из-за нарушения договоров: Минэнерго инициирует внедрение "черного списка" участников рынка

Кабмин передал 3 компании в подчинение Министерства энергетики

Кабинет Министров принял распоряжение о передаче Министерству энергетики полномочий по управлению корпоративными правами, принадлежащими государству:

  • АО "Магистральные газопроводы Украины";
  • ПАО "НЭК" Укрэнерго";
  • а также ГП "Оператор рынка".

В министерстве пояснили, что именно они формируют политику в сфере энергетики. Поэтому передача полномочий будет способствовать:

  • повышению эффективности работы объединенной энергетической системы;
  • интеграции украины в европейский энергетический рынок.

В Минэнерго заверили, что будут продолжать внедрение практик корпоративного управления в этих компаниях и обеспечат выполнение своих международных обязательств.

Окончательная передача состоится в соответствии с дорожной картой, предоставленной энергетическим сообществом.

Что этому предшествовало

  • Перед этим Укрэнерго и Магистральные газопроводы были в управлении Министерства финансов. Оператор рынка – в управлении Кабмина.
  • В июле 2021 года директор секретариата Евроэнергосообщества Янез Копач обратился к правительству Украины. Он призвал дополнительно проанализировать решение о передаче Укрэнерго и Магистральные газопроводы. Ведь это может создать проблемы для их сертификации.
  • Он также напомнил, что передача магистральных газопроводов и Оператора ГТС была важной частью анбандлинга "Нафтогаза".
Автор: Діана Квасневська