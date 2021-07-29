Відповідне рішення ухвалили на засіданні Кабміну 28 липня. Зазначили, що це сприятиме підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи.

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Кабмін передав 3 компанії в підпорядкування Міністерства енергетики

Кабінет Міністрів ухвалив розпорядження про передачу Міністерству енергетики повноважень з управління корпоративними правами, що належать державі щодо:

АТ "Магістральні газопроводи України";

ПАТ "НЕК "Укренерго";

а також ДП "Оператор ринку".

У міністерстві пояснили, що саме вони формують політику у сфері енергетики. Тому передача повноважень сприятиме:

підвищенню ефективності роботи об'єднаної енергетичної системи;

інтеграції українського в європейський енергетичний ринок.

У Міненерго запевнили, що продовжуватимуть впровадження практик корпоративного управління в цих компаніях та забезпечать виконання своїх міжнародних зобов'язань.

Остаточна передача відбудеться відповідно до дорожньої карти, наданої Енергетичним співтовариством.

Що цьому передувало