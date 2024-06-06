Укрэнерго заявило об отмене тендера на новые кондиционеры

Укрэнерго сделало заявление относительно тендера на закупку новых кондиционеров. Там сообщили, что он будет отменен.

Об этом в компании сообщили утром 6 июня. Там объяснили детали этого решения.

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Укрэнерго отменило тендер на закупку кондиционеров

Национальная энергетическая компания Укрэнерго объявила, что в четверг, 6 июня, тендер о закупке кондиционеров для компании отменят.

Процедуру отмены согласно законодательству уже начало наше закупочное подразделение. С момента, когда компания призвала всех не включать кондиционеры, сплит-системы в наших зданиях и офисах не работают,

– говорится в сообщении пресс-службы компании.

В Укрэнерго заявили, что тендер начали готовить в начале текущего года, когда энергетическая система полностью покрывала потребности потребителей.

"Цель этой закупки была – обеспечить бесперебойное охлаждение технических помещений: аккумуляторной комнаты и лифтового машинного зала. Об этом указано в тендерной документации на Prozorro", – уточняют в Укрэнерго.

Там добавляют, что покупают все в строгом соответствии с законом и правилами прозрачности, поэтому подготовка процедур занимает определенное время. Также в компании отметили, что объявление этого тендера, к сожалению, совпало с вынужденными ограничениями энергоснабжения в результате российских обстрелов.

Поэтому во избежание манипуляций в обществе, как сообщили в Укрэнерго, тендер будет отменен.

В компании добавили, что будут ремонтировать имеющиеся кондиционеры для обеспечения работы технической инфраструктуры Укрэнерго. Тендерную процедуру возобновят после отмены всех отключений.



Укрэнерго отменяет тендер на закупку кондиционеров / Фото Укрэнерго

Что известно об объявленном накануне тендере: основное

Накануне стало известно, что Укрэнерго 3 июня объявило тендер на закупку кондиционеров. Ожидаемая стоимость закупки составляла почти 630 тысяч гривен.

Согласно тендеру, компания объявила о своем намерении приобрести 4 комплекта систем кондиционирования воздуха, стоимость которых также покрывает расходы на установку.

На сайте ProZorro был приведен такой список кондиционеров, которые планировало приобрести Укрэнерго: