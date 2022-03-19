"Укрэнерго" восстановила высоковольтную линию "Запорожская АЭС" к подстанции Каховская

Ремонтники восстановили высоковольтную линию 750 кВ "Запорожская АЭС – Каховская", которая была повреждена 16 марта оккупантами.

Согласно информации Национальной энергетической компании "Укрэнерго", по состоянию на 18 марта линия обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС.

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После введения ЗАЭС присоединена к ОЭС Украины двумя высоковольтными линиями.

Линия введена в работу и обеспечивает стабильное функционирование Запорожской АЭС,

отмечает компания.

Еще две высоковольтные линии 750 кВ – Запорожская и Южно-Донбасская были повреждены ранее и до сих пор не подключены из-за активных боевых действий в зонах повреждения. С учетом этого, мощность двух рабочих энергоблоков ЗАЭС была снижена.

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