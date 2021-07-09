В Раде опровергли создание "Укркомнадзора" для запрещенных сайтов

Накануне появилась информация, что в Украине хотят создать реестр "Укркомнадзор" и занести туда "нежелательные ресурсы". На базе СНБО касательно этого состоялось заседание группы по вопросам защиты информационного пространства.

Впрочем, Совбез на обсуждении не принимал решения о создании реестра заблокированных сайтов. Такую информацию СМИ предоставил один из участников обсуждения – заместитель председателя комитета Рады по цифровой трансформации Александр Федиенко.

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Никакого решения о реестре нет

Встречу в СНБО, как говорит нардеп, организовали по просьбе телекоммуникационных операторов. Их претензии касались того, что украинские суды выносят решение о блокировании сайтов, но до сих пор нет единой методики, как обеспечить эту блокировку.

На заседании были представители Интернет ассоциации Украины и правоохранители. Однако никакого решения о создании реестра на заседании не принимали, утверждает Федиенко.

Не было никакого формализованного решения, что СНБО создает реестр запрещенных сайтов, – отметил депутат.

По его словам, участники обсуждения пришли к выводу, что вопрос о создании реестра и единой методики блокировки требует дальнейшей обработки. Такой реестр якобы должен был лишить операторов от необходимости блокировать каждый из запрещенных сайтов вручную.

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