Так, судебная инстанция США заблокировала домен UKR.NET, из-за чего и возникли сбои в работе сайта. Сейчас все работает исправно, а работу сайта удалось восстановить.
Интересно Дія исчезла из сети на несколько минут 5 марта – разработчики объяснили причину
Сбой работы произошел из-за решения суда США
Соучредитель и СЕО компании NIC.UA Андрей Хветкевич на своей фейсбук-странице объяснил, что сейчас регистратору удалось найти легальную причину для разблокировки домена.
Домен начал работать. К этой проблеме также уже было привлечено участие представителей ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров – 24 Канал),
– отметил Хветкевич.
Он также отметил, что сейчас юридическая команда NIC.UA выясняет причины решения суда и заверил, что обязательно сообщит, когда будет больше информации относительно инцидента. Однако Хветкевич предположил, что это могла быть атака на ресурс, используя решение суда.
В UKR.NET возникали проблемы с работой
- Посетители сайта UKR.NET 7 марта не могли воспользоваться ресурсом и зайти на страницу. В частности, была недоступна лента новостей, а также электронная почта.
- В компании сообщили, что в 01:35 компания-регистратор внезапно заблокировала домен ukr.net. Решить проблему через службу поддержки регистратора не удалось.
- Поскольку регистратор расположен непосредственно в Соединенных Штатах, компания даже обращалась к чрезвычайному и полномочному послу Украины в США Оксане Маркаровой из-за блокировки домена. Специалисты делали все возможное, чтобы полноценно восстановить работу сайта и электронной почты.
- Двумя днями ранее масштабный сбой произошел в фейсбуке и инстаграме. Тогда пользователи не могли зайти на страницы социальных сетей или в приложения, отправить сообщение, просмотреть ленту и тому подобное.
- Впоследствии в компании Meta сообщили, что ознакомлены с проблемами, которые возникли у пользователей. Там заверили, что уже решают проблему.
- Через около часа фейсбук заработал. В то же время инстаграм работал еще некоторое время со сбоями. В компании Meta объяснили сбои в работе социальных сетей техническими неисправностями, которые удалось в конце концов нивелировать.