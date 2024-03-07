Так, судебная инстанция США заблокировала домен UKR.NET, из-за чего и возникли сбои в работе сайта. Сейчас все работает исправно, а работу сайта удалось восстановить.

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Сбой работы произошел из-за решения суда США

Соучредитель и СЕО компании NIC.UA Андрей Хветкевич на своей фейсбук-странице объяснил, что сейчас регистратору удалось найти легальную причину для разблокировки домена.

Домен начал работать. К этой проблеме также уже было привлечено участие представителей ICANN (Интернет-корпорация по присвоению имен и номеров – 24 Канал),

– отметил Хветкевич.

Он также отметил, что сейчас юридическая команда NIC.UA выясняет причины решения суда и заверил, что обязательно сообщит, когда будет больше информации относительно инцидента. Однако Хветкевич предположил, что это могла быть атака на ресурс, используя решение суда.

В UKR.NET возникали проблемы с работой