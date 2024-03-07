Так, судова інстанція США заблокувала домен UKR.NET, через що і виникли збої у роботі сайту. Наразі все працює справно, а роботу сайту вдалося відновити.

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Збій роботи стався через рішення суду США

Співзасновник і СЕО компанії NIC.UA Андрій Хветкевич на своїй фейсбук-сторінці пояснив, що наразі реєстратору вдалося знайти легальну причину для розблокування домену.

Домен почав працювати. До цієї проблеми також вже була залучена участь представників ICANN (Інтернет-корпорація з присвоєння імен та номерів – 24 Канал),

– зазначив Хветкевич.

Він також наголосив, що наразі юридична команда NIC.UA з'ясовує причини рішення суду та запевнив, що обов'язково повідомить, коли буде більше інформації стосовно інциденту. Однак Хветкевич припустив, що це могла бути атака на ресурс, використовуючи рішення суду.

В UKR.NET виникали проблеми з роботою