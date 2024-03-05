Що сталося
Близько 14:20 користувачі помітили, що не можуть отримати доступ до функцій. Після входу й сканування відбитка система видавала помилку, пише 24 Канал.
Збій у Дії / Скриншот 24 Каналу
Офлайн Дії тривав не більше 20 хвилин. Згодом в офіційному акаунті сервісу в телеграмі розробники пояснили, що причиною став процес оновлення:
Оновили усі сервіси, щоб все працювало швидше. Не турбуйтесь застосунок працює як завжди,
– йдеться в заяві.
Наразі Дія повернулася до звичної роботи й працює без збоїв.