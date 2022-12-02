Укроборонпром начал производить артиллерийские снаряды: почему это важно и какие перспективы
Укроборонпром наладил производство снарядов калибра 152 миллиметров. В условиях войны это сделать очень сложно.
Для этого были созданы совместные предприятия в Европе, привлечены технологии союзников и, возможно, их производственные возможности и опыт. Об этом 24 каналу сказал военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков.
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Ключевые сложности – преодолены
Вопрос производства артиллерийских боеприпасов в Украине актуален с 2014 года. Катков отметил, что в 2019 году концерн уже сообщал о начале производства, однако ничего не сложилось.
Дело в том, что процесс изготовления артиллерийских боеприпасов предполагает привлечение целых отраслей экономики – тяжелой металлургии, химической промышленности. Сам снаряд – это очень сложное изделие, требующее отладки производства:
- взрывчатого вещества – в течение длительного времени одно из предприятий, которое могло изготавливать ее, находилось под оккупацией;
- корпуса боеприпаса – используют метод прессования металлических болванок;
- взрывателя – он должен обеспечивать абсолютную устойчивость;
- надлежащего металла – снаряд должен разрываться на маленькие обломки.
Огромное количество вопросов, и действительно далеко не все страны, даже члены НАТО, имеют собственное производство боеприпасов в принципе,
– подчеркнул эксперт.
Катков объясняет, что производство во время войны, особенно для страны, каждый клочок которой может попасть под обстрел дальнобойными средствами поражения противника – это снятие нагрузки на склады хранения боеприпасов. В любом случае ни одна промышленность не сможет компенсировать огромное количество выстрелов в режиме онлайн. Речь идет о сотне единиц стволов, которые работают крайне интенсивно.
Что касается безопасности производства, эксперт Defense Expres убежден, что все налажено максимально правильно. "Возможно, главные элементы производства расположены не в Украине и уже после победы они будут перенесены", – считает он.
Катков добавил, что теперь вполне возможно наладить производство калибра 155 миллиметров. "Изменить калибр на три миллиметра – это не какая-то высшая математика, когда у тебя все другие огромные сложности с производством снарядов преодолены", – подчеркнул он.
В настоящее время вопрос производства боеприпасов поднимается и в странах НАТО. Пентагон активно подталкивает оборонные компании к наращиванию производства именно артиллерийских боеприпасов.
В странах НАТО вообще артиллерия очень быстро отошла на 3 – 4 план. Сейчас реальная война доказала еще раз, что артиллерия – это главная движущая сила – как в наступлении, так и в обороне,
– утверждает Катков.