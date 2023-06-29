Укроборонпром прекратил свою деятельность: что будет дальше с концерном
Источник:Александр Камышин
Укроборонпром прекращает деятельность. Его трансформируют в другую структуру с новым названием. Оборонное предприятие возглавит Герман Сметанин.
Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о прекращении деятельности Укроборонпрома. Он создал соответствующее сообщение в соцсетях в четверг, 29 июня.
Читайте также Укроборонпром передал ВСУ партию артиллерийских снарядов, производимых вместе со страной НАТО
Что будет с Укроборонпромом
Как пояснил Камышин, в крупнейшем оборонном предприятии Украины начались перемены. Стартовала его трансформация и корпоратизация.
С сегодняшнего дня (29 июня – 24 Канал) приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность",
– сообщил министр.
Камышин анонсировал перевод штата и передачу имущества. После этого компания должна сформировать Наблюдательный совет в соответствии со стандартами OECD. По словам министра стратегической промышленности, "Укроборонпром 2.0" станет важнейшим элементом в "Украине 2.0".К слову, OECD расшифровывается как Organisation for Economic Co-operation and Development. Это Организация экономического сотрудничества и развития. Международная структура объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира.
Перед реорганизацией в Укроборонпроме сменился гендиректор
- Владимир Зеленский своим приказом снял Юрия Гусева с должности генерального директора. Это произошло 27 июня.
- Новым руководителем стал 31-летний Герман Сметанин. Перед ним поставили три задачи: нарастить производство боеприпасов и военной техники, создать эффективную антикоррупционную инфраструктуру в Укроборонпроме и трансформировать эту компанию.
- Сметанин прошел карьерный путь от инженера к руководителю заводов. Он руководил харьковским Заводом имени Малышева и был директором Харьковского бронетанкового завода.