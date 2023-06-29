Укроборонпром прекратил свою деятельность: что будет дальше с концерном

Укроборонпром прекращает деятельность. Его трансформируют в другую структуру с новым названием. Оборонное предприятие возглавит Герман Сметанин.

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Александр Камышин сообщил о прекращении деятельности Укроборонпрома. Он создал соответствующее сообщение в соцсетях в четверг, 29 июня.

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Что будет с Укроборонпромом

Как пояснил Камышин, в крупнейшем оборонном предприятии Украины начались перемены. Стартовала его трансформация и корпоратизация.

С сегодняшнего дня (29 июня – 24 Канал) приостановлена деятельность государственного концерна "Укроборонпром". В то же время создано акционерное общество "Украинская оборонная промышленность",

– сообщил министр.

Камышин анонсировал перевод штата и передачу имущества. После этого компания должна сформировать Наблюдательный совет в соответствии со стандартами OECD. По словам министра стратегической промышленности, "Укроборонпром 2.0" станет важнейшим элементом в "Украине 2.0".

Перед реорганизацией в Укроборонпроме сменился гендиректор

, OECD расшифровывается как Organisation for Economic Co-operation and Development. Это Организация экономического сотрудничества и развития. Международная структура объединяет 37 наиболее экономически развитых стран мира.