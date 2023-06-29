Міністр з питань стратегічних галузей промисловості Олександр Камишін повідомив про припинення діяльности Укроборонпрому. Він створив відповідний допис у соцмережах у четвер, 29 червня.

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Що буде з Укроборонпромом

Як пояснив Камишін, у найбільшому оборонному підприємстві України почалися зміни. Стартувала його трансформація та корпоратизація.

Відсьогодні (29 червня – 24 Канал) припинено діяльність державного концерну "Укроборонпром". Натомість утворено акціонерне товариство "Українська оборонна промисловість",

– повідомив міністр.

Камишін анонсував переведення штату та передачу майна. Після цього компанія має сформувати Наглядову раду відповідно до стандартів OECD. За словами міністра стратегічної промисловості, "Укроборонпром 2.0" стане важливим елементом в "Україні 2.0".

До слова, OECD розшифровується як Organisation for Economic Co-operation and Development. Це Організація економічного співробітництва та розвитку. Міжнародна структура об'єднує 37 найбільш економічно розвинених країн світу.

Перед реорганізацією в Укроборонпромі змінився гендиректор