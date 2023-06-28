Серед головних задач Сметаніна буде наростити виробництво боєприпасів та військової техніки. 24 Канал детальніше розповість, що відомо про нового очільника Укроборонпрому.

Зверніть увагу Зеленський підписав указ: Юрій Гусєв залишає посаду гендиректора Укроборонпрому

Хто такий Герман Сметанін

Герман Сметанін народився 1993 року у Харкові. Він отримав фах інженера-конструктора колісно-гусеничних транспортних засобів у Харківському національному автомобільно-дорожньому університеті.

Згодом отримав фах менеджера з управління оборонно-промислового корпусу у Національному технічному університеті України "Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського".

З 2014 по 2015 рік Сметанін працював у Харківському конструкторському бюро машинобудування – воно є складовою частиною Укроборонпрому. А пізніше – головним конструктором та головним інженером Львівського бронетанкового заводу.

У 2020 – 2021 роках Сметанін працював директором з виробництва ДП "Завод імені Малишева". З квітня 2021 року по квітень 2023 року – був директором Державного підприємства "Харківський бронетанковий завод".

У квітня 2023 року Кабмін призначив Сметаніна генеральним директором Державного підприємства "Завод імені Малишева".



Як виглядає Герман Сметанін / фото з фейсбуку Сметаніна

Нагадаємо, що 27 червня Юрій Гусєв покинув посаду генерального директора Укроборонпрому. Це сталося після підписання відповідного указу Володимиром Зеленським. У ньому йдеться про те, що Гусєва звільняють з посади "згідно з поданою заявою".