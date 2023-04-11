Про це повідомляє пресслужба концерну. "Вслід за відвантаженою партією танкового 125-міліметрових снарядів, передали у війська чергову партію артилерійського 122-міліметрових боєприпасів", – зазначили у відомстві.

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Снаряди вироблять спільно з країною НАТО

"Обидва снаряди ми виробляємо спільно з країною НАТО на закордонних потужностях, але за українською технологією та із залученням наших фахівців", – повідомили у пресслужбі.



Чергова партія снарядів / Фото Укроборонпрому



Військовим передали чергову партію снарядів / Фото Укроборонпрому

Що відомо про виготовлення снарядів Укроборонпром