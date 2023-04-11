У понеділок, 10 квітня, глава Міністерства оборони України Олексій Резніков та виконувач обов'язків очільника оборонного відомства Данії Троелса Лунд Поульсена дали спільний брифінг. Транслював його ютуб-канал Ukraine Media Center Odesa – інформує 24 Канал.
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Окупантам треба готуватися, але вони не знають як
Власне, під час спілкування з пресою Резніков згадав про події квітня 2022 року, коли на дно пішов флагман Чорноморського флоту Росії – або ж крейсер "Москва". Важливо, що досі ворог, ймовірно, не знає всіх нюансів затоплення корабля-носія ракет. Тому Україна цілком може зробити новий "сюрприз" для російських кораблів.
Мені дуже хочеться поділитися деталями, з якими я обізнаний, але у нас є домовленість з командувачем українським флотом Олексієм Неїжпапою, завдяки його зусиллям та його команді це (затоплення крейсера "Москва" – 24 Канал) відбулося. Не всі деталі ми зараз можемо розкрити,
– зазначив глава МО.
Однак він водночас натякнув, що Збройні Сили України чекають слушного моменту, "аби повторити цю історію".
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Чорне море: останні новини
- Зауважимо, що під час цього ж брифінгу Резніков наголосив, що Україні вдалося вийти в Чорне море завдяки ракетним комплексам "Гарпун". За словами міністра, вони мали вирішальне значення у цьому питанні. Власне, саме ці установки допомогли частково відновити експорт пшениці, соняшникової олії та іншого продовольства.
- Окрім того, глава Миколаївської ОВА Віталій Кім не так давно заявляв, що не завжди присутність ворожих кораблів у Чорному морі свідчить про намір ворога завдати удару. Очільник регіону впевнений, що українська ППО показала свою ефективність. До того ж зараз окупанти бояться контрнаступу ЗСУ.